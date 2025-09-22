Glückwunsch, Sie haben den Jahrhundertsommer trotz Klima-Panik überlebt!

Was wurde uns nicht alles vor dem Sommer erzählt? Und dann war alles ganz anders. Aber warum die Klima-Propaganda? Geht es wirklich nur ums Geld? Und wussten Sie, dass der wahre Jahrtausendsommer vor rund 500 Jahren stattfand, lange bevor die Industrie in der Lage war, CO2 zu produzieren…? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet mit einem Kommentar zum kalendarischen Herbstbeginn.

Glückwunsch, Sie haben den Jahrhundertsommer trotz Klima-Panik überlebt! Quelle: AUF1