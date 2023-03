Kärnten: Kommt bei der Landtagswahl für die Systemparteien die nächste Klatsche?

Im schönen Kärntnerland wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Interessant ist hierbei vor allem die Frage, ob die Systemparteien auch hier vom Wähler ähnlich geohrfeigt werden wie zuletzt in Niederösterreich. Zwar regieren in Kärnten die Roten, doch der SPÖ-Apparatschik Peter Kaiser hat das Corona-Regime genauso mitgetragen wie sein schwarzes Pendant Mikl-Leitner. Und auch der Asylanten-Ansturm wird im Klagenfurter Landhaus von allen Systemparteien gutgeheißen. Doch es gibt auch zu diesen Alternativen.

