AUF1-Kommentar: Krieg gegen das Auto – Parken soll noch teurer werden

Das eigene Auto soll den Menschen auf verschiedenste Weise abgewöhnt werden. Neuester Vorstoß ist die Erhöhung von Parkgebühren – in Paris bereits verdreifacht, in Österreich gefordert. In den geplanten 15-Minuten-Städten ist schließlich kaum Mobilität – und damit Freiheit – vorgesehen.

