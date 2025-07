"Gefahr durch Takata-Airbags: Ist das Problem größer als gedacht?" am 8. Juli in SWR Marktcheck und in der ARD Mediathek

Nach dem Tod einer jungen Mutter, die in Frankreich bei einem Unfall von ihrem Airbag erschlagen wurde, stellt sich auch in Deutschland die Frage: Fährt hierzulande in vielen Fahrzeugen die Todesgefahr mit? / "Marktcheck" am Dienstag, 8. Juli 2025 um 20:15 Uhr im SWR, in der ARD Mediathek und auf Youtube

Dass Menschen durch ihren Airbag getötet werden können, war bisher nur wenigen Autobesitzern bekannt. Das hat sich schlagartig geändert, als vor kurzem in Reims eine Mutter bei einem Unfall mit ihrem Citroën durch ihren Airbag erschlagen wurde. Die Gaskapseln, die den Airbag eigentlich aufpusten sollten, wurden selbst zum tödlichen Geschoss. Deswegen hat der französische Autorkonzern Stellantis in Frankreich und der Schweiz ein Stop Drive erteilt: Citroën C3 und DS3 bestimmter älterer Baujahre mit einem Airbag des japanischen Herstellers Takata sollen nicht mehr gefahren werden. Was kaum jemand weiß: Takata-Airbags sind auch in zahlreichen anderen Autos der unterschiedlichsten Fabrikate verbaut. Sind womöglich wesentlich mehr Fahrzeuge betroffen als bisher gedacht? Und war die Gefahr, die von den Takata-Airbags ausgeht, womöglich schon länger bekannt - und nicht ausreichend beachtet worden? Dieser Frage geht das SWR Verbrauchermagazin "Marktcheck" am Dienstag, 8. Juli 2025, um 20:15 Uhr im SWR, in der ARD Mediathek und auf Youtube nach. Wird die Gefahr unterschätzt? Automobilexperte Stefan Bratzel glaubt, das Problem sei größer als es bisher aussieht. Man müsse die bisherige Rückrufstrategie überprüfen: "Wenn es tatsächlich nicht nur ältere Fahrzeuge sind, die von diesem Fehler betroffen sind, dann muss man auch jüngere Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen." Wurde die Gefahr zu lange unterschätzt? Das ARD Kompetenzcenter Verbraucher hat exklusiv mit dem ehemaligen Takata-Berater Jerry Cox gesprochen, der schon den US-Senat vor den tödlichen Gefahren des Airbags gewarnt hat. Wie finden Autobesitzer heraus, ob ihr Auto betroffen ist? Wie groß ist die Gefahr und welche Ansprüche haben sie gegebenenfalls? Das ist unter anderem Thema im SWR Verbrauchermagazin "Marktcheck" am Dienstag, 8. Juli 2025, um 20:15 Uhr im SWR, auf Youtube und in der ARD Mediathek Weitere Themen: Duty free - Lohnt sich das?

Sommerobst haltbar machen: Konfitüre & Co.

Mehrfachsteckdosen im Labortest Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Quelle: SWR - Südwestrundfunk (ots)