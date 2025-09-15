Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AUF1 in Straßburg: "Auch wir Europäer haben ein Existenzrecht"

AUF1 in Straßburg: "Auch wir Europäer haben ein Existenzrecht"

Freigeschaltet am 15.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

„Wir schaffen das“ habe die „Kader-Kommunistin“ Merkel aus „ideologischem Kalkül“ und „nicht aus vorgespielter Humanität“ damals gesagt, kritisierte Gerald Grosz im Zuge der Pressekonferenz „10 Jahre offene EU-Grenzen“ im Europäischen Parlament in Straßburg die damalige Kanzlerin scharf. Der von Angela Merkel am 31. August 2015 losgetretene Asyl-Tsunami, der Europa seither mit einer nicht enden wollenden Flut an Kulturfremden überschwemmt, war das Thema der Veranstaltung. Und die verheerenden Folgen. Im Rahmen der Pressekonferenz wurde auch das Buch des österreichischen Polit-Kommentators Gerald Grosz mit dem aussagekräftigen Titel „Merkels Werk – Unser Untergang“ vorgestellt.

Die Teilnehmer der Veranstaltung am 10. September 2025 waren: Harald Vilimsky (FPÖ-Delegationsleiter), Rene Aust (Delegationsleiter der AfD), MdEP Hermann Tertsch (Vox), MdEP Ernö Schaller-Baross (Fides), Gerald Grosz (Polit-Kommentator, Autor) Das neue Buch von Gerald Grosz finden Sie im AUF1-Shop: https://www.auf1.shop/products/merkels-werk-unser-untergang

Quelle: AUF1

