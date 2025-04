Faktencheck 2018-2024: Was Corona wirklich war

Corona vs. Influenza: Die schockierenden Zahlen, die alles infrage stellen! Fünf Jahre ist es nun her – der weltweite Lockdown, die Pandemie, die drastischen Maßnahmen. Doch was bleibt, wenn wir heute auf die nackten Zahlen blicken? Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen, renommierter Arzt, Autor, Politiker und Mitglied im QS24 Wissenschafts-Gremium, wagt in dieser Sendung eine rückblickende Analyse. Mit offiziellen Daten des Robert Koch Instituts (RKI) vergleicht er die Influenza- und Covid-Wellen von 2018 bis 2024. Was zeigt die Statistik wirklich? Zwei einfache Grafiken genügen, um das Narrativ ins Wanken zu bringen – und lassen uns sprachlos zurück. War alles so, wie es uns erzählt wurde?

Warum wurde die eine Welle kaum beachtet, die andere aber zum weltweiten Ausnahmezustand erklärt? Wurde die Gefahr bewusst dramatisiert? Wie verhindern wir, dass sich solche Fehler wiederholen? Diese Sendung ist ein Pflichtprogramm für alle, die sich nicht mit Halbwahrheiten zufriedengeben, sondern sich mit den Fakten auseinandersetzen wollen. Sehen Sie selbst – und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung! Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/I_K-i_3PTUI Quelle: AUF1