"Meine Wende - Unsere Einheit?" im ZDF Elf Kurzfilme zur deutschen Zeitgeschichte

"Meine Wende - Unsere Einheit?" startete im November 2019 - zum 30. Jahrestag des Mauerfalls - als wöchentlicher Mitmach-Podcast. Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung im Oktober 2020 endet das Zeitzeugenprojekt. Von den über 50 - teils anonym - für den Podcast eingereichten Geschichten wurden elf ausgewählt und von verschiedenen Animationskünstlerinnen und -künstlern in unterschiedlichen Stilen interpretiert.

Diese elf Kurzfilme zur deutschen Zeitgeschichte sind am Montag, 28. September 2020, 0.20 Uhr, in "Meine Wende - Unsere Einheit? im Kleinen Fernsehspiel des ZDF zu sehen. Sie sind bereits jetzt in der ZDFmediathek abrufbar und dort für ein Jahr verfügbar.



Millionen Menschen haben gemeinsam den Fall der Mauer und die folgenden 30 Jahre in Deutschland erlebt - ihre persönlichen Erfahrungen unterscheiden sich dabei aber sehr. Der Podcast zu "Meine Wende - Unsere Einheit?" arbeitet die Wende aus Sicht der Zeitzeugen auf. In über 50 Folgen erzählen Menschen ihre ganz persönliche Wende-Geschichten. Jede und jeder sollte die Möglichkeit haben, durch das proaktive Einreichen eigener Geschichten Teil des kollektiven Gedächtnisses zu werden. Elf ausgewählte Lebensgeschichten wurden nun von unterschiedlichen Animationsfilmkünstlerinnen und -künstlern als animierte Doku-Serie für TV und Online aufbereitet.

Quelle: ZDF (ots)