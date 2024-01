Weltwirtschaftsforum 2024: Globalisten treffen sich zum Jahresauftakt in Davos

Vom 15.–19. Januar findet in Davos die alljährliche Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Statt. Sie steht diesmal unter dem zynischen Motto „Vertrauen wiederherstellen“. Die Globalisten wollen eine Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt, für die sie vielfach selbst verantwortlich sind. Denn sie vernichteten letztlich das Vertrauen der Völker in ihre Demokratie. Auch für das WEF stellt sich die Frage, ob 2024 ein Jahr der Krise oder der Erholung wird.

An der Problemlösung sollen alle etablierten System-Kräfte – von der Politik über internationale Konzerne bis zu den Staatsmedien – mitarbeiten. Ziel des demokratisch nicht legitimierten WEF ist eine CO2-neutrale Gesellschaft bis 2050. Video anschauen

Quelle: AUF1