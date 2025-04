Polizeikollaps: Islamisierung anstatt Sicherheit für die Bürger!

Stirbt ein gewalttätiger Migrant durch Polizeikugeln, so schreien die Mainstream-Medien sogleich Rassismus. So geschehen aktuell in Oldenburg. Stirbt ein Deutscher durch einen Migranten, schweigen die gleichen Protagonisten jedoch meist. Wenn überhaupt, verbreiten die Pressestelle der Minister oftmals nur aneinandergereihte Textbausteine oder bagatellisieren die Tat oder starten eine Ablenkungskampagne und beschuldigen die AfD durch ihre Trauerbekundung einer nicht vorhandenen Instrumentalisierung der Tat. Im Hintergrund wird zudem seit Jahren eine systematische Zerstörung der Institution Polizei betrieben, die nicht mehr in der Lage ist die Bevölkerung zu schützen.

Obendrein werden die Qualitätsanforderungen für den Polizeidienst immer weiter abgesenkt, auch um Migranten in immer größeren Umfang in Polizeieinheiten schleusen zu können. Die nächste Eskalationsspirale wurde nun gezündet, denn neuerdings wird ganz offen eine Islamisierung der Polizei vorangetrieben.