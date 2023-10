Niederösterreich: Grüner Windpark-Wahnsinn entsetzt die Waldviertler

Rücksichtslose Naturzerstörung für grünen Windpark-Wahnsinn. In den nächsten Wochen sollen ohne Beteiligung der Betroffenen im nördlichen Waldviertel Im Bezirk Waidhofen an der Thaya gigantischen Windräder aufgestellt werden. Die Verwirklichung dieser riesigen Windparks würde eine großflächige Wald-, Natur- und Landschaftszerstörung bedeuten. Denn bereits ein Windrad benötigt eine Waldrodung von einem Hektar. Sabine Petzl hat sich dazu in Waidhofen umgehört.

