Nachrichten AUF1 vom 25. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Josef Ender zu WHO-Pandemievertrag: „Ich bin zuversichtlich, dass sich die Schweizer wehren“

+ Tabuthema Souveränität: Schadet Deutschland seine Ergebenheit gegenüber den USA?

+ Bhakdi-Freispruch – ist die deutsche Justiz am Rückweg zur Redlichkeit?

+ Genf: WHO will Chef bei Klimakrisen werden – zum Wohle der Gesundheit?

+ Deutschland: Neue Mobilitätsstudie unterstreicht Unverzichtbarkeit des Autos

+ Öko-marxistischer Umbau: Exxon Mobil hält „Klimaneutralität“ für unrealistisch

+ Österreich: ORF zeichnet Antifa-Aktivisten als „Investigativ-Journalisten“ aus

+ Die gute Nachricht: BirdLife Schweiz lädt ein zur „Stunde der Gartenvögel“

Kurzmeldungen:

+ Black Lives Matter vor dem Bankrott

+ Schweizer wollen keine E-Autos

+ Verbot von Kurzflügen in Frankreich

+ Ferienlager nur für schwarze Kinder

+ Unsichtbare Mobilfunk-Technik in Köln

Quelle: AUF1