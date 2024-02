AUF1-Lokalaugenschein in ukrainischem Flüchtlingsheim im Wienerwald

Am 24. Februar jährt sich der Ausbruch des Krieges in der Ukraine zum zweiten Mal. Millionen Menschen sind seither vor Tod und Zerstörung aus ihrer Heimat geflohen. Allein in Österreich wurden 78.000 Kriegsflüchtlinge registriert. Wir wollten wissen, wie die Ukraine-Flüchtlinge leben, und sind dabei überraschenderweise auf jemanden gestoßen, der vielen AUF1-Zusehern bekannt sein dürfte: Christian Zeitz vom Wiener Akademikerbund.

