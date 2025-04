Machtpoker in Deutschland: CDU-Wutaufstand gegen Merz?

Bis Ostern will der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz deutscher Bundeskanzler sein. Und tatsächlich könnten die Koalitionsverhandlungen von Union und Sozialdemokraten in der kommenden Woche abgeschlossen werden. Doch Merz gerät in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck. Unzählige CDU-Mitglieder erklärten in den vergangenen Tagen ihren Parteiaustritt. Sie werfen Merz angesichts der Lockerung der Schuldenbremse Wählerverrat vor.

Ob Friedrich Merz den Widerstand seiner Basis einfach ignorieren können wird, das kommentiert AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1