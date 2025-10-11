Atomare Provokation? Radioaktive Simulation über Berlin wirft brisante Fragen auf

In der Nacht auf den 3. Oktober zeigten Messstationen über Berlin plötzlich massiv erhöhte Radioaktivitätswerte. Laut Bundesamt für Strahlenschutz handelte es sich um eine Simulation. Doch warum werden solche Szenarien - noch dazu mitten in einer geopolitisch angespannten Lage - geprobt? Darüber hat AUF1 mit Florian Machl, dem Chefredakteur von Report24, gesprochen.

