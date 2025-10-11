Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Atomare Provokation? Radioaktive Simulation über Berlin wirft brisante Fragen auf

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

In der Nacht auf den 3. Oktober zeigten Messstationen über Berlin plötzlich massiv erhöhte Radioaktivitätswerte. Laut Bundesamt für Strahlenschutz handelte es sich um eine Simulation. Doch warum werden solche Szenarien - noch dazu mitten in einer geopolitisch angespannten Lage - geprobt? Darüber hat AUF1 mit Florian Machl, dem Chefredakteur von Report24, gesprochen.

Quelle: AUF1

