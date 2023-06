AfD-Triumph in Thüringen – Sesselmann siegt in Sonneberg!

In Deutschland hat sich gestern ein politisches Erbeben im Kleinen ereignete: Denn im Süden Thüringens, im Kreis Sonneberg, gewann die AfD am Sonntag erstmals eine Wahl zum Landrat. Beim Polit- und Medien-Establishment herrscht Katzenjammer, da man mit allen Mitteln die Wahl des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann verhindern wollte. Besonders hysterisch fiel die Reaktion von Axel Steier aus. Der Chef der NGO Mission Lifeline verlangte als Reaktion, illegalen Einwanderern sofort das Wahlrecht zu geben. Doch was bedeutet der Sieg für die AfD?

Martin Müller-Mertens hat sich auf der Wahlparty der Oppositionspartei im Höhenflug in Sonneberg umgehört. Quelle: AUF1