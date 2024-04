Nachrichten AUF1 vom 22. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Masken-Desaster: Mehr als halbe Milliarde Euro für Vernichtung und Lagerung

+ Söder gegen Corona-Aufarbeitung: Keine Veröffentlichung von Kabinettsprotokollen

+ Molekularbiologe Dr. Nehls: „Unfähigkeit, Friedenslösungen zu finden“

+ Nach Messerattentat in Berlin: Beteiligung der Leipziger Hammerbande nicht ausgeschlossen

+ AUF1 in Straßburg: Was ist dran an den Putsch-Gerüchten gegen von der Leyen?

+ Synode: Ostdeutsche evangelische Kirche schließt AfD-Mitglieder aus

+ Ukraine-Hilfe: Schattenhaushalt für geplante US-Intervention

+ Nach Polizeieinsatz in Nienburg: Mainstream-Medien konstruieren Vorwürfe gegen AUF1

+ Von Mainstream-Medien ignoriert: Demo gegen WHO-Pläne in Berlin

+ Brasilien: Tausende Bolsonaro-Anhänger gegen Zensur auf der Straße

+ Vater der Aufklärung: 300. Geburtstag von Immanuel Kant

Quelle: AUF1