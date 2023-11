Nachrichten AUF1 vom 29. November 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ „Keine Wissenschaft erklären“: EU-Beraterin will Menschen mit Militär zum Impfen bringen

+ Big Brother in der Schweiz: KI-Überwachung in Büro und auf Straßen

+ Großbritannien: Ein Jahr Haft und Geldstrafe für „falschen Stromgebrauch“?

+ Durchgesickert: Fünf Jahre alter Militär-Plan für globale Zensur und Meinungskontrolle

+ Dr. Ronny Weikl: HPV-Impfung – länderweiter Anstieg von Gebärmutterhals-Krebs

+ Dr. Christoph Pizzini (WIR NOI): „Wir sind froh, dass Gegenkräfte im Landtag sind“

Kurzmeldungen:

+ Gil Ofarim: Antisemitismus-Vorwürfe frei erfunden

+ Rene Benkos Signa Holding ist pleite

+ Verdummung: Forscher fordern Digitalisierungs-Stopp an Schulen

+ Klimaschutz mit 5 Sternen: COP28 in Dubai beginnt

Quelle: AUF1