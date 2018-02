Dem Wolf auf der Spur. "Zur Sache Baden-Württemberg", SWR Fernsehen

"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin des SWR, am Donnerstag, 15. Februar 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg. Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR). Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:

Der Wolf - zum Abschuss freigegeben?

150 Jahre nachdem in Württemberg der letzte Wolf erschossen wurde, leben schätzungsweise wieder rund 650 Wölfe in Deutschland. Sechs Tiere wurden bislang in Baden-Württemberg gesichtet. Breitet sich der strenggeschützte Wolf also genauso schnell aus wie Biber und Wildschwein? Muss er zum Abschuss freigegeben werden, wie es der Entwurf des Koalitionsvertrags von Union und SPD vorsieht? Wie gefährlich ist der Wolf für Menschen und Tiere? Gast im Studio ist der Wolfsforscher und Wildtierexperte Peter Sürth aus Forbach-Herrenwies.

Vor Ort - dem Wolf auf der Spur

Viele Menschen gruselt es bei der Vorstellung, dass der "böse Wolf", wie man ihn aus dem Märchen kennt, durch unsere Wälder streicht. SWR Reporterin Alexandra Gondorf trifft in Korntal-Münchingen ein Ehepaar, das vor wenigen Wochen einem Wolf begegnet ist. Ganz in der Nähe hat er wenig später eine Ziege gerissen. Ist die Angst vorm Wolf also berechtigt?

Müll-Chaos in der "sauberen Stadt" Esslingen

Zugemüllte Ecken und überquellende Abfalleimer. Esslingen am Neckar hat ein Müllproblem - und das ausgerechnet, seitdem die Aktion "saubere Stadt" ausgerufen wurde.

Haiterbacher kämpfen gegen Elitetruppe

Die Bürger haben entschieden: Sie wollen kein Trainingsgelände der Eliteeinheit KSK in ihrem Ort. Sie befürchten Fluglärm und den Verlust von Ackerland. Aber Bund und Land wollen am Standort Haiterbach festhalten.

Wohin geht's, alte Tante SPD?

Beim politischen Aschermittwoch vor einem Jahr feierte die SPD Martin Schulz wie einen Heilsbringer. Und ein Jahr später? Kein Schulz mehr, dafür kommt wahrscheinlich die GroKo.

Personalnot in der ambulanten Pflege

Pflegedienste im ganzen Land klagen über Personalnot. Mancherorts müssen sie Patienten sogar kündigen, weil nicht genügend Pflegekräfte vorhanden sind.

"Zur Sache Baden-Württemberg"

In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen.

Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.

