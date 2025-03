Nachrichten AUF1 vom 19. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Erfahren wir jetzt endlich die Wahrheit? Trump gibt Akten zu Kennedy-Mord frei!

+ Verharmlosung und Ablenkung: So bewerten Systemmedien die Kennedy-Veröffentlichung

+ Urteil gegen Hammerbanden-Lina bestätigt: Muss der Antifa-Engel jetzt zurück in den Knast?

+ Nach Verhaftungswelle im Antifa-Milieu: Systemmedien verschweigen politischen Hintergrund

+ Milena Preradovic: Kampf gegen Alternative Medien wird noch verschärft werden!

+ Krebserregend! Von EU-Behörde vertuscht? So verunreinigt sind die Covid-Spritzen

+ Mut-Soldat vor Gericht: Beobachter spricht von „Schauprozess“

+ Gute Bürger, böse Bürger: Wie ein Stadtoberhaupt das Volk beschimpft

+ Gewerkschaft Zentrum: Sondervermögen macht die Reichen reicher

+ „Das Leben wird teurer“: Das sind die fatalen Folgen der EU-Schuldenpolitik!

Quelle: AUF1