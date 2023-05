Margareta Griez-Brisson: „Nur wir, das Volk, können diesen Wahnsinn beenden

Im Rahmen der Groß-Kundgebung in Magdeburg am Samstag unter dem Motto „Deutschland steht auf“ hielt u.a. auch die Neurologin Dr. Margareta Griesz-Brisson eine Rede, AUF1 hat mit ihr über die notwendige Aufarbeitung der Corona-Verbrechen gesprochen. Mildernde Umstände, weil man es angeblich nicht besser wusste, will sie nicht gelten lassen. Sie fordert restlose Aufklärung auch über andere Themen. „Wer kann uns einen solchen Schwachsinn erzählen, dass Kohlendioxyd den Planeten zerstört“, weist sie etwa auch auf die medial propagierte Klima-Hysterie hin.

Die neuen freien Medien seien die Zukunft, sagt sie im AUF1-Interview. Die alten Medien seien genauso obsolet wie die alten Parteien. Quelle: AUF1