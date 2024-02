Prof. Dr. Andreas Sönnichsen: Übersterblichkeit – politisch keine Ursachen-Forschung gewünscht?

Anstelle einer Untersuchung der Übersterblichkeit in vielen Ländern entziehen sich Politiker ihrer Verantwortung, so Prof. Dr. Andreas Sönnichsen. Sind diese letztlich selbst korrupt – und im Lobby-Netzwerk der Pharma verfangen? Soll hier etwas vertuscht werden? In Australien wurde aktuell die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen als rechtswidrig erklärt.

Auch die Übersterblichkeit soll untersucht werden. Die Wahrheit werde sich auch in Deutschland und Österreich durchsetzen – hier dauere es nur etwas länger. Quelle: AUF1