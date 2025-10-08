Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Regierung plant Um-Industrialisierung – Reiche-Berater geben deutsche Industrie auf

Regierung plant Um-Industrialisierung – Reiche-Berater geben deutsche Industrie auf

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die Bundesregierung hat offenbar keinen Plan mehr, den Zusammenbruch der deutschen Industrie aufzuhalten. So zumindest sehen es Kritiker der am Montag vorgestellten „Wachstumsagenda für Deutschland“. Bei der Präsentation in Berlin sprach der Wirtschaftsprofessor Stefan Kolev ganz offen vom Ziel einer sogenannten „Um-Industrialisierung“. Doch auch weitere Stimmen deuten in diese Richtung.

Weshalb diese Entwicklung kein Zufall ist: ein Kommentar von AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Quelle: AUF1

