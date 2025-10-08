Regierung plant Um-Industrialisierung – Reiche-Berater geben deutsche Industrie auf

Die Bundesregierung hat offenbar keinen Plan mehr, den Zusammenbruch der deutschen Industrie aufzuhalten. So zumindest sehen es Kritiker der am Montag vorgestellten „Wachstumsagenda für Deutschland“. Bei der Präsentation in Berlin sprach der Wirtschaftsprofessor Stefan Kolev ganz offen vom Ziel einer sogenannten „Um-Industrialisierung“. Doch auch weitere Stimmen deuten in diese Richtung.

Weshalb diese Entwicklung kein Zufall ist: ein Kommentar von AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1