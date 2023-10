Kabarettistin Lisa Fitz: „Schattenstaat ist Habecks ganzer Graichen-Clan“

Die Aufgabe von Kabarettisten ist es zu übertreiben, um die Wahrheit sichtbar zu machen, während Politiker sie vertuschen, um sie zu verschweigen. So charakterisiert Lisa Fitz ihr Metier. Das Urgestein des bayerischen Kabaretts steht am 22. Oktober mit zeitgeistkritischen Kollegen wie Uwe Steimle mit dem satirischen Programm „Spitze Zungen“ in Rosenheim auf der Bühne.

