Nachrichten AUF1 vom 22. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ „Aktive Vertuschung“: US-Gesundheitsbehörde veröffentlicht vollständig geschwärzte Studie zu Impf-Schäden

+ Wegen AfD-Veranstaltungen: Politisch motivierte Hetzkampagne gegen Lokal-Betreiber

+ Fall Loretta: Handelte Schuldirektor Zimmermann auf Anweisung der Landesregierung?

+ Keine ärztliche Behandlung für AfD-Politiker: Wegen „unterschiedlicher politischer Ansichten“

+ Wien: Dritte Messer-Attacke am Reumannplatz innerhalb weniger Tage – Bürgermeister Ludwig schweigt eisern

+ Opelwerk in Wien-Aspern vor dem Aus – wegen „nachteiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“

+ Protest in Berlin kleiner als erwartet: Teilnehmer beklagen Medien-Hetze und Einschüchterung

+ Bröckelnde Brandmauer in Dresden: CDU, FDP und Freie Wähler stimmen für AfD-Antrag zur Bezahlkarte

+ Anwalt Rautnig zu Freispruch für Masken-Atteste: „Neuheit im europäischen Raum“

+ Schweizer Armee will aufrüsten: 800 Millionen Franken für Drohnen

+ Nike statt Adidas beim DFB: Habeck beschwört „deutsche Identität“

Quelle: AUF1