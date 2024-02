Unternehmer und Visionär Arthur Tränkle: Solche Männer braucht die Welt!

Mit Arthur Tränkle hat Thomas Eglinski in „Spielmacher AUF1“ einen wahrhaften Visionär zu Gast. Der erfolgreiche Unternehmer hat seine Berufung in der Gesundheit der Menschen gefunden. Mittlerweile hat er sich seiner Leidenschaft voll und ganz zugewandt. Vor allem eine Entdeckung begeistert Arthur Tränkle und spornt ihn jeden Tag aufs Neue zu außergewöhnlichen Erfindungen an. Tausenden Menschen konnte der Vollblut-Forscher bereits helfen.

Freuen Sie sich auf eine erkenntnisreiche Ausgabe von Spielmacher AUF1. Quelle: AUF1