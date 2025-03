Elton verabschiedet sich von ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?"

Besonderer Abschied: Nach zehn Jahren verabschiedet sich Elton mit Ablauf der aktuellen Staffel aus der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?". Am Samstagabend, den 26. April, um 20:15 Uhr wird Elton im Rahmen einer großen Extra-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?", präsentiert von Kai Pflaume, mit zahlreichen Überraschungen gebührend verabschiedet.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin:

"Elton hat dieser Sendung mit seiner authentischen und lockeren Art viel Charme, Witz und Herz gegeben. Er hat Menschen zusammengebracht, ob Jung oder Alt, Quiz-Liebhaber oder Gelegenheitszuschauer und hinterlässt damit große Fußstapfen - vor allem aber unzählige wunderbare Momente."

Andreas Gerling, ARD Koordinator Unterhaltung:

"Lieber Elton, ich erinnere mich noch genau an unser erstes Gespräch vor zehn Jahren, als wir über eine kleine Probesendung sprachen - und wie glücklich ich war, dass du sofort zugesagt hast. Bernhard und du wart unsere absolute Wunschbesetzung als Teamkapitäne, und gemeinsam mit Kai habt ihr ein echtes Dreamteam für 'Wer weiß denn sowas?' gebildet. Danke für zehn unvergessliche Jahre voller unterhaltsamer Sendungen! Dein Siegeswille ist legendär - 545 gewonnene Shows aus fast 1300 sprechen für sich. Du wirst immer ein Teil von 'Wer weiß denn sowas?' bleiben, und ich ernenne dich hiermit zum Ehrenspielführer unserer Sendung!"

Elton:

"Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Und es hat einfach Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein. Und es war vor allem auch eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten. Nun sage ich Tschüss - mit einem weinenden und einem lachenden Auge. In diesen zehn Jahren sind wir zu einem wunderbaren Team zusammengewachsen, und daran werde ich mich immer wieder gerne erinnern.

Aber ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben.

Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen Fans von 'Wer weiß denn sowas?'. Mein besonderer Dank gilt Kai und Bernhard für die immer freundschaftliche, unverkrampfte und stets lustige Zusammenarbeit - ihr seid Kollegen, wie man sie sich wünscht. Macht weiter so! Ein großer Dank geht auch an Christof Schulte von der UFA SHOW & FACTUAL GmbH, der mit seinem Team stets für perfekte Produktionsbedingungen gesorgt hat, und an Andreas Gerling vom NDR für seine Weitsicht und sein Vertrauen - sowie an jeden Einzelnen aus dem wunderbaren WWDS-Team."

Noch bis zum 22. April läuft von Montag bis Freitag um 18 Uhr die aktuelle Staffel von "Wer weiß denn sowas?". Täglich schauen durchschnittlich 3,3 Millionen Menschen das Quiz, das entspricht einem Marktanteil von 20 Prozent, bei den 14-49-Jährigen sind es 10,4 Prozent! Die Samstagabend-Ausgaben erreichen im Schnitt über fünf Millionen Menschen.

Die große Extra-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" mit Eltons Verabschiedung - am Samstagabend, den 26. April um 20:15 Uhr in der ARD und in ORF1.

Quelle: ARD Das Erste (ots)