Nachrichten AUF1 vom 20. Mai 205

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ WHO-Pandemievertrag beschlossen: Türöffner für die globale Gesundheitsdiktatur?

+ MWGFD-Vize Weikl: Berlin zahlt noch mehr Geld an „Globalisten-Mafia“

WHO

+ Eskalation in der Ostsee: Bundeswehr soll Windparks zur Spionage nutzen

+ A-WEF-Petition „Nein zum Krieg": Schon jetzt über 50.000 Unterschriften für

den Frieden

+ Neues Gesetz in Berlin: Verfassungsschutz soll Regierungskritiker brandmarken

dürfen

+ Zahlungen nach wie vor möglich: FPÖ kritisiert Schlupflöcher in der

Bezahlkarte

+ Verstoß gegen Ausreiseverbot: Polizei stoppt Aktivisten bei Wiedereinreise

+ Der Corona-Untersuchungsausschuss kommt – klicken jetzt auch Handschellen?

Quelle: AUF1