Nachrichten AUF1 vom 17. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Noch mehr Geld fürs Klima? Deutschland erzwingt grüne Transformation

+ Klimadiktatur im Grundgesetz: Diese Auswirkungen müssen wir alle kennen

+ Kriegsgegner in Berlin: Deutschland muss neutral werden

+ Ballweg-Prozess: Staatsanwaltschaft lehnt Ende der Verfolgung kategorisch ab

+ Weil er standhaft blieb: Schon wieder Soldat wegen Impfverweigerung vor Gericht

+ Krebs & Zelltod: Massive DNA-Verunreinigungen in Covid-Spritzen in Slowakei

+ Kurz vor der Wahl: Rumänien verschärft Online-Zensur

+ mRNA-Tsunami: 150 bis 500 neue Gen-Spritzen in Entwicklung!

Quelle: AUF1