Publizist Fischbach: „Ich bin laut WHO ein Mangelwesen, wenn ich nicht geimpft bin“

Wissenschaft, Politik und Medien interessieren sich auch nach Ende der Corona-Plandemie noch immer dafür, ob das Corona-Virus bewusst geschaffen und auch gezielt ausgesetzt worden sei. Darüber hinaus ist auch zu hinterfragen, warum so viele Staaten einen faktischen Impfzwang ausübten. Was bezweckten sie mit ihrer Impf-Propaganda? Diesen Fragen geht Martin Müller-Mertens in seiner Sendung Berlin Mitte AUF1 mit Rainer Fischbach nach, dem Autor des Buches „Ein Virus zum Beispiel“.

Quelle: AUF1