Hinter den Kulissen der Grenzöffnung 2015: Was sie uns bis heute verschweigen!

Warum setzten sich die Flüchtlinge 2015 wirklich in Bewegung? Was besprachen Merkel & Co, was die Öffentlichkeit nicht wissen durfte? Was war das geheime Ziel? Heute, zehn Jahre nach der folgenschweren Grenzöffnung von 2015, wissen wir wesentlich mehr! AUF1 deckt auf, was die Öffentlichkeit bis heute nicht erfahren sollte. Stefan Magnet und Philipp Huemer haben sich die Ereignisse des Jahres 2015 noch einmal genau angesehen und in dieser Sendung die wichtigsten Momente, Aussagen und Hintergründe zusammengefasst. Wenn man die Puzzleteile zusammenfügt, bleibt nur ein Schluss: Die Asyl-Welle, der damit begangene Rechtsbruch und die folgenschweren Auswirkungen waren bekannt und geplant.

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: „2015 sahen wir nur die Bilder auf den Bahnhöfen, an den Grenzen und wir hatten keinen Einblick. Heute ist das anders! Wer auch zehn Jahre später noch von Zufällen und ‚Fehlern‘ spricht, der kennt nicht die ganze Faktenlage oder beschönigt absichtlich.“

10 Jahre „Wir schaffen das“ In diesem Sendeschwerpunkt erfahren Sie, wer die Massenmigration wollte, einleitete, abwickelte – wer die Hintermänner sind und welchem Zweck die scheinbar chaotische Überfremdung Europas am Ende dienen soll. Und AUF1 zeigt Fakten, die Ihnen der Mainstream gerne vorenthalten würde, die Sie aber unbedingt kennen müssen, um sich ein ganzes Bild zu verschaffen und um Ihre Mitmenschen aufklären zu können. „Wir schaffen das“. Mit diesen drei Worten leitete die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am 31. August 2015 die Überfremdung Europas mit Migranten aus aller Welt ein.

„Ein beispielloser, in der Geschichte der Menschheit einmaliger Akt“, wie Stefan Magnet in dieser ersten und mehrteiligen Sendung sagt. „Europa und hier vor allem der deutsche Volks- und Kulturraum hat sich damit aufgegeben und ist zum Selbstmord angetreten. Doch wie so oft agiert nicht die Masse, denn diese duldet nur. Die Zerstörung wird organisiert vom Polit- und Medienkartell, welches bis heute alles daran setzt, dass die Überfremdung nicht endet und jede politische Lösungsmöglichkeit kriminalisiert oder verhindert wird.“ Die erste Sendung der Sendereihe sehen Sie hier: Diese Studien sollen Sie nicht kennen! 10 Jahre „Wir-schaffen-das“ Asyl-Wahn https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/diese-studien-sollen-sie-nicht-kennen-10-jahre-wir-schaffen-das-asyl-wahn Spannende Bücher zu den Hintergründen der Massenmigration finden Sie im AUF1-Shop: https://link.auf1.shop/migration

Quelle: AUF1