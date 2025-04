„Neue Spezies“ durch Impfung? Wissenschaftler bringen vertuschte Fakten ans Licht

Mehr als vier Jahre werden die Covid-Spritzen nun verimpft. Alles, vor dem kritische Ärzte und Wissenschaftler von Beginn an warnten, ist eingetreten. Doch nach wie vor werden sie als Lügner verunglimpft. Im Interview mit Elsa Mittmannsgruber zeigen sie jedoch klar, wer die wahren Lügner sind. Mit überwältigender Fachkompetenz warten Prof. Martin Haditsch, Dr. Ronny Weikl, Prof. Klaus Steger und Prof. Andreas Sönnichsen bei „Elsa AUF1“ auf und bringen die Zuseher auf den neuesten Wissensstand zu den Covid- und anderen Gen-Injektionen, welche bereits in den Startlöchern stehen.

Elsa Mittmannsgruber sagt: „Die COVID Injektion wird in die Geschichte eingehen als der größte Pharma-Skandal, den die Welt bis dato je gesehen hat. Ob es aber auch der Größte bleibt, hängt unter anderem davon ab, welche Lehren wir aus dem bisher Geschehenen ziehen. Aktuell sind die mmRNA(modifizierte mRNA)-Injektionen weltweit auf dem Vormarsch.

Was uns bevorsteht, wenn diese Gentherapien die herkömmlichen Impfungen ersetzen, wird alles Bisherige in den Schatten stellen. Deshalb ist es so wichtig, alle Fakten zur COVID-Injektion aufzuarbeiten und die Menschen umfänglich darüber aufzuklären. Damit sie Nein sagen!" In dieser Sendung „Elsa AUF1" zeigt Elsa Mittmannsgruber gemeinsam mit den renommierten Ärzten und Wissenschaftlern auf, was war, was ist und was möglicherweise noch auf uns alle zukommen wird.

Quelle: AUF1