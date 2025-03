Heiko Schöning sagt voraus: Bis 2028 wollen sie uns alle mit mRNA-Stoffen impfen!

Nach monatelangen kriminalistischen Untersuchungen ist sich der Arzt und Analyst Heiko Schöning nun sicher. Er legt sich in diesem AUF1-Interview mit Stefan Magnet fest: Bis zum Jahr 2028 wollen sie uns alle mit neuen mRNA-Stoffen behandeln. Der nächste Gesundheits-Ausnahmezustand droht! Die Kampagnen werden bereits konkret vorbereitet. Und ab 2030 kommt ein heißer Krieg in Europa, so unglaublich das klingen mag. Die Worte von Heiko Schöning sollte man nicht leichtfertig wegwischen. Denn Schöning sagte Monate zuvor Corona voraus.

Am 10. Juni 2024 sagte er im AUF1-Interview voraus, dass die deutschen Bundestagswahlen vorgezogen werden, was damals noch niemand wusste: https://auf1.tv/nachrichten-auf1/autor-heiko-schoening-wahlen-vorgezogen-damit-nichts-naechsten-lockdown-stoert 2022 sagte Schöning ebenso voraus, dass das System einen Anlauf mit „Affenpocken“ unternehmen würde, dies aber scheitern würde, was tatsächlich so eintrat: https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/heiko-schoening-zu-affenpocken-impfstoff-es-sind-die-selben-verbrecher

In seinem neuesten Buch „Game Over 2“ sagt er einen neuen Gesundheits-Ausnahmezustand voraus und beschreibt konkret Produktions-Kapazitäten und Verstrickungen der Pharmaindustrie. Jetzt, so Schöning, werde immer mehr ersichtlich, dass diese Strukturen zur Abwicklung der neuen mRNA-Produktion genutzt werden würden. Das Bestsellerbuch ist hier im AUF1 Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/game-over-2-angriff-aufs-mikrobiom Das im Interview genannte Dokument, "Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) 4.0" ist unter diesem Link mit Stand 04.03.25 abrufbar: https://zoes-bund.de/publikationen/gruenbuch-zmz/

Quelle: AUF1