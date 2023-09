Dr. Christoph Luisser (FPÖ) zu Corona-Entschädigungen: „Ein Modell für ganz Österreich“

In Niederösterreich setzten die Freiheitlichen in den Koalitionsgesprächen mit der ÖVP durch, dass Opfer rechtswidriger Corona-Maßnahmen entschädigt werden. Ein Präzedenzfall in Österreich. Mehr als eine Million Euro an Corona-Entschädigungen wurden bereits beantragt. Der FPÖ-Landesrat Dr. Christoph Luisser ist Mitglied dieser schwarz-blauen Landesregierung. Isabelle Janotka hat sich mit ihm über die aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich unterhalten.

