Nachrichten AUF1 vom 06. Oktober 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.
Dies sind die Themen:
+ Militär statt Mittelmeer: Kurz vor den Ferien schürt die Regierung Drohnenpanik
+ Psychologische Kriegsführung? Dauerstress verhindert Friedensbewegung
+ Deutschland im Alarmmodus: Cyberangriffe, Drohnen, Tanker
+ Orbán kontert Kriegshysterie: Es gibt keinen Grund für Angst
+ Söder, Drohnen, Panikmache – Das Kriegstrommeln der Eliten
+ Merz ohne Mehrheit? Auch Bündnis Deutschland fordert jetzt Neuauszählung der Bundestagswahl
+ Konto in Gefahr! Regierungsberater warnt vor weltweitem Debanking
+ Kassen diktieren Medizin: Wer nicht impft, wird bestraft
+ Pflichtfach Impfen: Bayerns Schüler im Fadenkreuz der Spritzen
+ Nobelpreis für Immunforscher – Ist ihre Arbeit die Basis für Gentherapien?
+ Erpressung, Missbrauch, Vergewaltigung: Schock-Prozess gegen Wiener Migrantenbande
+ Selbst der „Stern“ forschte sie aus – Reinhild Boßdorf und der Feminismus von rechts
