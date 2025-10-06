Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 06. Oktober 2025

Nachrichten AUF1 vom 06. Oktober 2025

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Natalie Zieske (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Natalie Zieske (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Militär statt Mittelmeer: Kurz vor den Ferien schürt die Regierung Drohnenpanik
+ Psychologische Kriegsführung? Dauerstress verhindert Friedensbewegung
+ Deutschland im Alarmmodus: Cyberangriffe, Drohnen, Tanker
+ Orbán kontert Kriegshysterie: Es gibt keinen Grund für Angst
+ Söder, Drohnen, Panikmache – Das Kriegstrommeln der Eliten
+ Merz ohne Mehrheit? Auch Bündnis Deutschland fordert jetzt Neuauszählung der Bundestagswahl
+ Konto in Gefahr! Regierungsberater warnt vor weltweitem Debanking
+ Kassen diktieren Medizin: Wer nicht impft, wird bestraft
+ Pflichtfach Impfen: Bayerns Schüler im Fadenkreuz der Spritzen
+ Nobelpreis für Immunforscher – Ist ihre Arbeit die Basis für Gentherapien?
+ Erpressung, Missbrauch, Vergewaltigung: Schock-Prozess gegen Wiener Migrantenbande
+ Selbst der „Stern“ forschte sie aus – Reinhild Boßdorf und der Feminismus von rechts

Quelle: AUF1

