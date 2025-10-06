Nachrichten AUF1 vom 06. Oktober 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Militär statt Mittelmeer: Kurz vor den Ferien schürt die Regierung Drohnenpanik

+ Psychologische Kriegsführung? Dauerstress verhindert Friedensbewegung

+ Deutschland im Alarmmodus: Cyberangriffe, Drohnen, Tanker

+ Orbán kontert Kriegshysterie: Es gibt keinen Grund für Angst

+ Söder, Drohnen, Panikmache – Das Kriegstrommeln der Eliten

+ Merz ohne Mehrheit? Auch Bündnis Deutschland fordert jetzt Neuauszählung der Bundestagswahl

+ Konto in Gefahr! Regierungsberater warnt vor weltweitem Debanking

+ Kassen diktieren Medizin: Wer nicht impft, wird bestraft

+ Pflichtfach Impfen: Bayerns Schüler im Fadenkreuz der Spritzen

+ Nobelpreis für Immunforscher – Ist ihre Arbeit die Basis für Gentherapien?

+ Erpressung, Missbrauch, Vergewaltigung: Schock-Prozess gegen Wiener Migrantenbande

+ Selbst der „Stern“ forschte sie aus – Reinhild Boßdorf und der Feminismus von rechts

