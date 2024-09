Václav Klaus bei Bürgergipfel: „Brüssel ist eine autoritäre Institution“

Desaströse Ampel-Politik, Regulierwahnsinn Brüssels: Die Meinungsfreiheit wird zunehmend eingeschränkt, die EU als Wirtschaftsstandort unattraktiv gemacht. Angesichts dieser Entwicklung trafen sich am vergangenen Wochenende in Stuttgart hunderte besorgte Publizisten und Politiker aus dem In- und Ausland zum Bürgergipfel.

Daniel Matissek war vor Ort und berichtet exklusiv. Quelle: AUF1