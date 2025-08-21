Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Scharia in Wien: ein Symptom des Bevölkerungsaustausches

Scharia in Wien: ein Symptom des Bevölkerungsaustausches

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Ein Gericht in Österreich hat jüngst einen Schiedsspruch auf Grundlage islamischer Rechtsvorschriften bestätigt. Das sorgt für Empörung und Kritik – doch für AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer greifen diese zu kurz. Für ihn ist die Entscheidung kein isolierter Rechtsfall, sondern ein Symptom der fortschreitenden Islamisierung durch den Bevölkerungsaustausch.

In seinem Buch "Feindliche Übernahme" beantwortet Thilo Sarrazin die Frage, inwieweit der stetig wachsende Anteil der Muslime in Deutschland und Europa eine Gefahr für die Zukunft der westlichen Gesellschaft darstellt: https://www.auf1.shop/products/feindliche-uebernahme

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte serife in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige