Scharia in Wien: ein Symptom des Bevölkerungsaustausches

Ein Gericht in Österreich hat jüngst einen Schiedsspruch auf Grundlage islamischer Rechtsvorschriften bestätigt. Das sorgt für Empörung und Kritik – doch für AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer greifen diese zu kurz. Für ihn ist die Entscheidung kein isolierter Rechtsfall, sondern ein Symptom der fortschreitenden Islamisierung durch den Bevölkerungsaustausch.

