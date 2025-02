Heftige Wahl-Manipulation! Jetzt wird es richtig schmutzig

Stefan Magnet legt sich fest: Diese Bundestagswahl ist die am meisten beeinflusste Wahl aller Zeiten! Die Mainstream-Medien vertuschen dies allerdings. Denn sie sind selbst Teil dieser gigantischen Manipulation. Außerdem mit in der Sendung: Gefälschte Wahl-Umfragen, gesteuerte Talk-Shows und Unterdrückung der Opposition. Was ist der Souverän noch wert, wenn die Menschen manipuliert und gesteuert werden sollen? Und was sind Wahlen wert, wenn sie nicht sauber durchgeführt werden – oder die Wünsche der Wähler bei künftigen Koalitionen übergangen werden? Milliarden für die Medien-Manipulation: In den mittels dieser Unsummen finanzierten Medien liest man davon natürlich kein Wort. In dieser Ausgabe von "MEGA Wahl 2025" zur bevorstehenden Bundestagswahl in Berlin widmet sich AUF1 umfangreich diesem wichtigen Thema.

Auch scheint längst vergessen, wie in Österreich erst vor wenigen Jahren Meinungsumfragen frisiert wurden, um die Stimmung im Volk zu beeinflussen. Dazu spricht AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet auch mit Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer. Zudem erklärt Magnet, warum ausgerechnet jetzt ARD und ORF so aufgeregt gegen AUF1 schießen… Quelle: AUF1