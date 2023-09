bahnfahren: ARD Story (SWR) veröffentlicht interne Akten aus dem Eisenbahnbundesamt

Zum ARD Thementag #bahnfahren veröffentlicht der SWR am 4. September interne Akten des Eisenbahnbundesamtes (EBA) zu gefährlichen Sicherheitsproblemen im Bahnbetrieb. Darunter sind amtliche Aufzeichnungen aus dem Zeitraum Juni 2019 bis Juni 2022 zu schwerwiegenden Verletzungen von Sicherheitsanforderungen durch DB-Unternehmen und Verfahren mit "Anordnung der sofortigen Vollziehung".

Dazu kommen Beanstandungen durch das Eisenbahnbundesamt bei Vor-Ort-Kontrollen. Einzelne Fälle aus den Akten zeigt die ARD Story "Sicher Bahnfahren! - Was muss sich ändern?" am ARD Thementag #bahnfahren, Montag, den 4. September um 22:50 Uhr im Ersten und bereits ab 5:30 Uhr für ein Jahr in der ARD Mediathek.

Gefahren für Leib und Leben, umfallende Signale, drohende Entgleisung

Durchgerostete Signale im bayerischen Pocking, zu breite Spurweiten in Rostock, fehlerhaft platzierte Signale in Essen: Die internen Akten des Eisenbahnbundesamtes enthalten rund 400 Datensätze. Darunter amtliche Bescheide, Briefe, Emails, Protokolle und Fotos, auch zu Gefahren für Leib und Leben von Fahrgästen, Zugpersonal oder Dritten. "Unglaublich", meint der Bahn-Experte Prof. Markus Hecht von der Technischen Universität Berlin und sieht die Daten als Zeichen "vernachlässigter Instandhaltung." In der ARD Story äußert sich Achim Stauß, Pressesprecher der Deutschen Bahn, angesprochen auf die Beanstandungen: "Wenn dort Mängel festgestellt werden, nehmen wir das natürlich sehr ernst. Ich sage mal, in einem Betrieb mit über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland und über 50.000 Zugfahrten jeden Tag, gibt es natürlich auch menschliche Fehler, die passieren. Sie dürfen halt nicht dazu führen, dass dann wirklich etwas passiert, dass ein Unfall vorkommt."

