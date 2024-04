Der Transatlantische Wochenrückblick: Musks Kampf um Redefreiheit in Brasilien

Welche Themen beherrschten vergangene Woche die Medien in Übersee? AUF1-Korrespondentin Vicky Richter lebt in den USA und gibt einen Überblick. „Der Transatlantische Wochenrückblick mit Vicky Richter“ behandelt in dieser ersten Folge vor allem Elon Musks Kampf für die Redefreiheit in Brasilien. Weitere Themen sind u.a. Donald Trumps Standpunkt zu Abtreibungen, der Ausbruch der Vogelgrippe in Texas (ist das womöglich die von der WHO angekündigte „Krankheit X“?), und die Entwicklung der Inflation in den USA. Vicky Richter ist ehemalige Zeitsoldatin, Spezialistin im Bereich der psychologischen Kriegsführung (PsyOps) und Kriegskorrespondentin.

Bekannt ist Richter aus dem Corona-Maßnahmen-Widerstand. Aktuell ist sie als Journalistin in den USA tätig. Quelle: AUF1