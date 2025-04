Der Arzt und der Politiker einig: "Diese EU ist das Böse!"

Wer glaubt, alles über die Bösartigkeit der EU zu wissen, wird von diesem Interview überrascht sein! „Alles, was die letzten Jahre völlig falsch gelaufen ist, nimmt seinen Ausgang in Brüssel“, kritisiert der EU-Abgeordnete Gerald Hauser. Gigantische Korruption, Demokratie-Aushöhlung, Kriegstreiberei, Vorbereitung auf neue Fake-Pandemien und digitale Diktatur: Die EU hat sich längst den Drahtziehern von WHO und WEF unterstellt und die Bürger müssen Widerstand leisten! Verpassen Sie nicht diese rasante Sendung mit Hannes Strasser, Gerald Hauser und Stefan Magnet. Die beiden Corona-Aufklärer haben mittlerweile ihr drittes gemeinsames Buch veröffentlicht, und haben etwa aufgedeckt, dass sich die EU bereits 2013 dazu verpflichtet hat, im Fall eines Gesundheitsnotfalles der WHO Folge zu leisten.

Auch Umwelteinflüsse, also etwa das Klima, könnten demnach zur Ausrufung eines Notstandes durch die WHO herangezogen werden, erklärt Dr. Strasser. Und er macht auch klar, dass hinter der WHO vor allem finanzielle Interessen stehen. Denn die sogenannte Weltgesundheitsorganisation verspricht Investoren für jeden in die WHO investierten Dollar, 35 Dollar Gewinn. Auch Vatikan und die katholische Kirche haben bei der Corona-Impfung eine wichtige Rolle gespielt, betont der FPÖ-Politiker Mag. Gerald Hauser. Für den Arzt Dr. Hannes Strasser ist die Corona-Impfung der „größte Menschenversuch aller Zeiten“. Beide kritisieren die Beschaffung der mRNA-Spritzen durch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte mit Pfizer-Chef Albert Bourla die Verträge im Geheimen per SMS vereinbart. Das stehe exemplarisch für die Intransparenz und Korruption in der EU, sind sie sich einig. Das aktuelle Buch von Mag. Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser „Die gestohlene Normalität – WHO-Diktatur stoppen – Gesundheitssystem retten“ ist hier im AUF1-Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/die-gestohlene-normalitaet Quelle: AUF1