Prof. Homburg zu RKI-Files: Ohne Lügen wäre Lockdown nicht akzeptiert worden

Nun wurden die vollständigen Protokolle des Robert Koch Instituts am Dienstag in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Doch was ist das Brisante an den RKI Files? Und welche Unterschiede gibt es in den Amtszeiten von Spahn und Lauterbach?

Exklusive Einschätzung von Prof. Stefan Homburg. Quelle: AUF1