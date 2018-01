Free-TV-Premieren bei RTL II: Neue Folgen der Kult-Serie "Game Of Thrones" und erste Staffel von "Taboo"

Mit "Game Of Thrones" und "Taboo" präsentiert RTL II ab 10. Februar 2018 gleich zwei Serien-Highlights als deutsche Free-TV-Premiere. In der siebten Staffel von "Game Of Thrones" spitzt sich nicht nur der Kampf um den Eisernen Thron zu, sondern auch die Gefahr durch die Weißen Wanderer. Direkt im Anschluss entführt das Kostümdrama "Taboo" mit Tom Hardy ins finstere London des 19. Jahrhunderts. Nach der Rückkehr des totgeglaubten James Keziah Delaney beginnen düstere Machtspiele um sein begehrtes Erbe.

Nach dem spektakulären Ende der sechsten Staffel, der Zerstörung der großen Septe von Baelor durch Cersei Lennister und der Lüftung eines alten Geheimnisses, geht die siebte Staffel von "Game Of Thrones" ebenso spannend weiter. Der lang gefürchtete Winter hat nun begonnen. In sieben Folgen sucht Jon Schnee, der neue König des Nordens, nach Verbündeten im Kampf gegen die Weißen Wanderer und die Armee der Toten. Auch die Lennisters gehen neue Bündnisse ein und versuchen, ihre Machtstellung zu behalten. Doch Daenerys Targaryen, die Drachenkönigin, schmiedet mithilfe von Tyrion Lennister einen Plan, um ihren rechtmäßigen Platz auf dem Eisernen Thron endlich einzunehmen. Wer wird dieses Mal überleben und wer kommt dem Eisernen Thron einen Schritt näher?

Eine Zeitreise in die Finsternis: Die Serie "Taboo" spielt im Jahre 1814 im düsteren London. Der totgeglaubte James Keziah Delaney, gespielt von Tom Hardy, kehrt anlässlich der Beerdigung seines Vaters in die Heimat zurück. Über seine Zeit in Afrika kursieren die wildesten Gerüchte. Delaney weigert sich, das frisch geerbte Familiengrundstück an die Ostindien Kompanie zu verkaufen. Stattdessen will er den heimischen Betrieb zu einem eigenen Reederei-Imperium ausbauen. Das bringt ihn zwischen die Fronten zweier konkurrierender Weltmächte: Amerika und Großbritannien. In acht Folgen spielt der Totgeglaubte die Parteien gekonnt gegeneinander aus. Zudem versucht Delaney, seine geliebte Schwester Zilpha Geary wieder für sich zu gewinnen und den Tod seines Vaters zu rächen. Auch sonst ist "Taboo" namhaft besetzt. Zu sehen sind unter anderem Franka Potente als Bordellinhaberin Helga und fünf Darsteller aus "Game Of Thrones" wie zum Beispiel Oona Chaplin als Zilpha.

"Game Of Thrones" bei RTL II Folgen 1-2: Samstag, 10. Februar 2018, ab 20:15 Uhr Folgen 3-4: Samstag, 17. Februar 2018, ab 20:15 Uhr Folgen 5-6: Samstag, 24. Februar 2018, ab 20:15 Uhr Folgen 7: Samstag, 03. März 2018, ab 20:15 Uhr

"Taboo" bei RTL II Folgen 1-3: Samstag, 10. Februar 2018, ab 22:15 Uhr Folgen 4-6: Samstag, 17. Februar 2018, ab 22:15 Uhr Folgen 7-8: Samstag, 24. Februar 2018, ab 22:15 Uhr

Quelle: RTL II (ots)