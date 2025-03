Was tun gegen WHO-Macht-Pläne? Polit-Druck aufbauen!

Welche Gefahren drohen durch die WHO? Was können die Bürger dagegen unternehmen? Und was erwartet die Besucher beim diesjährigen „WHO-Symposium“ im Schweizer Winterthur – am kommenden Samstag, den 1. März? Spannendes Interview mit AUF1-Schweiz-Korrespondent Christian Oesch.

