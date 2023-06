Nachrichten AUF1 vom 13. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:



+ Globalisten: Ober-Oligarch George Soros tritt ab – Hofübergabe an Sohn Alexander ist erfolgt

+ Martin Rutter im AUF1-Gespräch: „Zwangsgebührensender ORF war zur Corona-Zeit weit weg von der Wahrheit“

+ Klimawandel im Gesundheitswesen bekämpfen: Forderung von Corona-Propagandisten aus Expertenrat der Bundesregierung

+ Tilman Knechtel im AUF1-Gespräch: „Sozialistische Großexperimente rücken in greifbarere Nähe“

+ Pathovacc-Kongress in Salzburg: „Drei Jahre Geiselhaft – ein gesellschaftspolitisches Kriminal“

+ Deutschland: In Thüringen könnte es den bundesweit ersten AfD-Landrat geben

+ Ungeklärte Entsorgung: Schrottmenge aus Solar-Anlagen wird explodieren

+ Die gute Nachricht: 76-Jährige nach Herzstillstand „wiederauferstanden“

Kurzmeldungen:

+ 15-Jähriger in Schweden erschossen

+ Waldbrände in Kanada – zahlreiche Brandstifter verhaftet

+ Polen gegen Verbrenner-Aus

+ Terrorfahrt in Nottingham

+ Algorithmus teilt Migranten zu

Quelle: AUF1