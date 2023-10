MWGFD-Presse-Symposium: Statt Schutz und Sicherheit – Staatliche Übergriffe auf Kinder

Presse-Symposium der MWGFD: Statt Schutz und Sicherheit – Staatliche Übergriffe auf Kinder Wenn der Staat Kindern Gewalt antut. Während der Corona-Zeit wurden Kinder zu besonderen Opfern einer bevormundenden und unmenschlichen Gesellschaft. Doch auch sexuelle, körperliche und seelische Gewalt an Kindern sei in Deutschland überaus stark verbreitet, sagt die Psychologin und Familientherapeutin Dr. Andrea Christidis. Kürzlich fand in München ein Pressesymposium zu staatlichen Übergriffen auf Kinder statt. AUF1 war vor Ort.

