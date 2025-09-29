Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ärztlich geprüft, wissenschaftlich fundiert: Europas umfassendste Longevity-Ausbildung

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Länger leben allein genügt nicht. Wir brauchen ein Leben, das gesund, sinnerfüllt und menschlich bleibt – bis ins hohe Alter. Doch während viele auf schnelle Lösungen setzen, auf Infusionen und Pillen, zeigen uns die Fakten: Echte Longevity ist weit mehr. Sie ist ein ganzheitliches Konzept, das wissenschaftlich fundiert ist und Körper, Geist und Seele umfasst. Mindset, Bewegung, Muskulatur, Proteine, Enzyme, Epigenetik, Ernährung – das alles gehört zusammen. Es ist Prävention in ihrer stärksten Form. Eine Prävention, die unser Gesundheitswesen an der Basis festigt. Denn nur Reparaturmedizin können wir uns nicht leisten.

Jetzt ist der Moment, die Weichen zu stellen. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/3ZUidN3ROok

Quelle: AUF1

