Ärztlich geprüft, wissenschaftlich fundiert: Europas umfassendste Longevity-Ausbildung

Länger leben allein genügt nicht. Wir brauchen ein Leben, das gesund, sinnerfüllt und menschlich bleibt – bis ins hohe Alter. Doch während viele auf schnelle Lösungen setzen, auf Infusionen und Pillen, zeigen uns die Fakten: Echte Longevity ist weit mehr. Sie ist ein ganzheitliches Konzept, das wissenschaftlich fundiert ist und Körper, Geist und Seele umfasst. Mindset, Bewegung, Muskulatur, Proteine, Enzyme, Epigenetik, Ernährung – das alles gehört zusammen. Es ist Prävention in ihrer stärksten Form. Eine Prävention, die unser Gesundheitswesen an der Basis festigt. Denn nur Reparaturmedizin können wir uns nicht leisten.

Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/3ZUidN3ROok Quelle: AUF1


