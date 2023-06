Nachrichten AUF1 vom 22. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Europäische Union: Brüssel will nur unser Bestes – nämlich unser Geld

+ Landrats-Kandidat Sesselmann im AUF1-Gespräch: Schafft die AfD am Sonntag den historischen Durchbruch?

+ Aufgedeckt – hunderte Millionen Euro Steuergelder für Journalisten und Corona-Kampagnen

+ Dr. Stephan Becker (World Council for Health) im AUF1-Gespräch: „Viele nennen uns die alternative WHO“

+ Deutschland: CDU bei neuem Klimaschutzgesetz noch öko-radikaler als die Grünen

+ Österreich: Keine Beweiserhebung bei Corona-Verfahren – ist der Rechtsstaat tot?

+ Vereinigte Staaten: Transen-Pädophilenring im Gemeindebau aufgeflogen?

+ Die gute Nachricht: Dank Ihrer Unterstützung kann AUF1 nach den Sternen greifen

Kurzmeldungen:

+ „Wegscheider“ hat Objektivitätsgebot nicht verletzt

+ Schweizer Bundesrat Alain Berset tritt zurück

+ Bis zu 15 Millionen gefälschte Impfpässe in Deutschland

+ Kalifornien macht Strompreis vom Einkommen abhängig

+ Alpenverein will Abschuss von Wölfen erleichtern

