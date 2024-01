Protest mit 400 PS: Darum ist Trucker Babe Tinka sauer auf die Ampel

Sie war der „Sonnenschein“ der Fernsehserie „Trucker Babes“. Jetzt ist Tinka in Berlin, um gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Denn Mauterhöhungen und CO2-Steuer zwingen die Fernfahrer in die Knie. Und eine ideologiegetriebene Politik will, dass „wir alle nur noch mit dem Lastenfahrrad durch die Gegend fahren“. AUF1 hat Tinka in Berlin getroffen.

Quelle: AUF1