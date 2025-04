Nachrichten AUF1 vom 15. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Gefahrenlage" in Dresden: Syrer verletzt Schüler mit illegalen Böllern

+ Gewalt gegen Lehrer: AUF1 kennt die betroffenen Bundesländer

+ Brisante Statistik: So kriminell sind Syrer in Österreich!

+ Hate-Speech-Urteile nehmen rasant zu: Justiz geht immer härter gegen Meinungsäußerungen vor

+ Brisante Studie: Österreich nicht ausreichend auf Ausbruch von Tierseuche vorbereitet

+ Zentrum-Chef Hilburger: Gewerkschaften müssen Demokratie im Betrieb verteidigen

+ Daten gelöscht: US-Behörde unterdrückt Impfaufklärung

+ Schlag gegen Globalismus: Orban schreibt Frauen, Männer und Bargeld in die Verfassung

+ US-Hyperschallwaffen in Deutschland: „Russland könnte nur mit Atomschlag reagieren"

Quelle: AUF1