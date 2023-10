11.000 Euro für pointierte Satire: Tim Kellner wegen „Beleidigung“ verurteilt

Wegen Beleidigung in drei Fällen hat das Detmolder Amtsgericht den Kult-Satiriker Tim Kellner zu 110 Tagessätzen à 100 Euro, insgesamt also 11.000 Euro Geldstrafe, verurteilt. Kellners Anwalt kündigte noch im Gerichtssaal Berufung an, während sich vor dem Gerichtsgebäude Hunderte seiner Fans – viele davon mit schwarz-rot-goldenen Fahnen – versammelt hatten. Seit September ist er auch dem AUF1-Publikum als Kunstfigur „Love Priest“ bekannt und wurde gestern sowohl vor der Verhandlung als auch danach von unserem Kollegen Daniel Matissek begleitet.

